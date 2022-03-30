İpekyolu Belediyesinden kantin denetimi

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Özellikle öğrenci sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ekipler tarafından incelendi. İlçe genelindeki okul kantini denetimlerinde gıda ürünleri dikkatli bir şekilde incelenirken; yiyecek, içecek ve aperatif olarak öğrencilere sunulan hazır ürünlerin son kullanma tarihleri de kontrol edildi. Ekipler, çocukların alışveriş yaptığı kantinlerin temiz tutulması konusunda uyarılarda bulundu.

Öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okul kantinleri ve okul çevresinde bulunan gıda işletmelerinde denetim yapan ekipler, tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasını amaçlıyor. Kantin ve işletmelerin genel hijyen durumları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ürünlerin tağşiş olup olmadığı kontrol edilirken; eksiği bulunan işletmeciler uyarılarak eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmalar yapıldı.

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