İpekyolu Belediyesinden “Kent ve Gezi Rehberi” kitapçığı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından hazırlanan ve kentin değişik yönleriyle tanıtıldığı “Kent ve Gezi Rehberi” kitapçığı çıktı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; cep boy, 48 sayfa ve 3 farklı tasarımdan oluşan Kent ve Gezi Rehberi’nde; kentin tarihi, turizmi, kültürü, doğal güzellikleri ve mesire alanlarının tanıtıldığı belirtildi. Açıklamada, “Pratik taşınma özelliğinin yanı sıra özel tasarlanan QR Kod özelliği ile gitmek istenilen yere cep telefonunun QR Kod kısmı okutularak kolayca ulaşılabilir, o yer hakkında detaylı bilgilere anında erişme imkanına sahip olunabilir. Kitapçıkta; ilimizin en çok ziyaret edilen Van Kalesi, Akdamar Adası, Van Kedisi, ters lale, savat gümüşçülüğü, Van Müzesi, plajlar, sahiller gibi birçok turizm noktası yer alıyor. İpekyolu Belediyesi Kent ve Gezi Rehberi” kitapçıklarına ulaşmak isteyenlerin İpekyolu Belediyesi Beyaz Masa ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden temin edebilir” denildi.

Yapılan kültürel ve tanıtıcı yayınlar hakkında bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Bilindiği gibi şehrimizi her yönüyle tanıtmak belediyelerin de başta gelen sorumlukları arasındadır. Van, doğal ve tarihi değerleri ile ülkemizin en güzel şehirlerinden biri. Şehrimiz; iklimiyle, yetişen farklı tarım ürünleriyle, havasıyla, kültür çeşitliliğiyle yüksek bir potansiyele sahip. Bizler de bu sorumluluklarımızın gereği olarak şehrimizi il dışı ya da yurt dışında bulunan insanlara en iyi şekilde tanıtmak için böylesi bir çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarımızın gayretleriyle ortaya çıkan bu eser, şehrimizde zaman zaman düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklere davet edilen ve belediyemizi ziyaret eden misafirlerimize hediye edilerek şehrimizin her yönden tanıtımı yapılacaktır. Kültürel ve tanıtım alanında eksikliği hissedilen böylesi bir çalışmayı kültür hayatına kazandırdığımız için mutluyuz” diye ifade etti.

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