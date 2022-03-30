Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere çevre eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesinin okullarda çevre eğitimleri devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde okuyan öğrencilere uygulamalı olarak bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, çalışmalar çerçevesinde öğrencilere sıfır atık hareketinin desteklenmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi konularda bilgiler verdi.

Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu Mahallesi’ne giden ekipler, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte sahada temizlik çalışması yapıp fidan dikti.

Yapılan etkinliğin ardından öğrenciler hatıra fotoğrafı çekti.

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