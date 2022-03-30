Van'da 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 34 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, " 2430 Mart 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 2,56 gram metamfetamin, 18 kilo 403 gram eroin, 16 kilo 9 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 9 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.