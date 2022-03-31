Van’da öğrencilere internet kullanımı eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından öğrencilere internet kullanımı hakkında eğitim verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Program çerçevesinde İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik ‘Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı’ konularında eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.