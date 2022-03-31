Van polisinden bilgilendirme çalışması

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katılanları bazı konularda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Van 12. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda vatandaşları ziyaret ederek; ‘KADES, hırsızlık, dolandırıcılık, iletişim yolu ile dolandırıcılık ve sahte para’ konularında bilgilendirerek, el broşürü dağıttı.

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