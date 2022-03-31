Özalp Belediyesinden bahar temizliği

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Van’ın Özalp Belediyesi, bahar mevsimiyle birlikte cadde ve sokakları yıkayarak temizledi.

Özalp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan yol yıkama çalışmaları; Atatürk Caddesi ve ara sokaklarda gün boyunca sürdü. Ana arterlerde ve kaldırımlarda oluşan çamur kalıntıları temizlenirken, çalışmaların hazırlanan program çerçevesinde devam edileceği belirtildi.

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