Masa tenisinde kupalar sahiplerini buldu

Van’ın Başkale ilçesinde düzenlenen “Ortaokullar Arası Masa Tenisi Turnuvası” sona erdi.

Başkale Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 11 takım ve 33 öğrenci katıldı. Farklı kategorilerde yapılan turnuvada, sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Takım oyunlarında Fatih Ortaokulu, bireysel mücadelede ise Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Güneş Çafri’nin şampiyon olduğu turnuvanın finalini Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt ile çok sayıda taraftar izledi.

Kupa töreni öncesi konuşan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Okullar Arası Masa Tenisi Turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışan öğrencilerimiz güzel mücadele ederken, tribünde onları destekleyen öğrenciler ise büyük heyecan yaşadı. Bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederim, öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

Turnuva sonunda Kaymakam Asım Solak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt, dereceye girenlere kupa ve madalya takdim ederek tebrik etti.

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