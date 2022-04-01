Genel Sekreter Çelikel, Kocaeli Parkı’ndaki çalışmaları inceledi

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Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Edremit ilçesinde bulunan Kocaeli Dostluk Parkı’nda süren bakımonarım çalışmaları inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit ilçesinde bulunan Kocaeli Dostluk Parkı kıyısında taşlık alanda kumlama çalışmaları yapılıyor. Kocaeli Parkı sahil kesimi boyunca taşlık alan temizlenerek kumlandırılacak. Çalışmalar sürerken Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de sahil kısmında devam eden çalışmaları takip etti.

Genel Sekreter Çelikel’e, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan ve Park ve Bahçeler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu eşlik etti.

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