Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

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Van’ın Tuşba ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçedeki otogarda meydana geldi. İbrahim Halil Özgoren’e ait park halindeki 20 L 2777 plakalı Opel marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

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