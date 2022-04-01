Van'da fuhuş operasyonuna 2 tutuklama

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2´si tutuklandı.

İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçundan gözaltına alındı., 11 kadın ise kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2´si tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-04-01 16:01:13



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