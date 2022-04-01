Van’da fuhuş operasyonu

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Van’da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için ‘fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama’ suçlarına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar çerçevesinde, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde yapılan operasyonda; 11 mağdur kadın ile ‘fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek’ suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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