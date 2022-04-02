Başkan Akman’dan “Van'ın Kurtuluş Günü” mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, o dönem işgale uğrayan pek çok Anadolu şehrinde olduğu gibi Van’da da halkın zulme boyun eğmeyerek destansı bir mücadeleyle yurdunu düşmana teslim etmediğini belirtti. Başkan Akman, “Binlerce yıllık tarihiyle, sayısız medeniyete ev sahipliği yapan, doğal güzelliklerin ve güneşin kenti Van’ımız 104 yıl önce bugün olan 2 Nisan 1918’de düşman işgalinden kurtarılmasının gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

2 Nisan günü Vanlıların bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini anlatan Başkan Akman, bundan sonra kendilerine düşen görev ise millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyarak Van’ın daha çağdaş ve mutlu yarınlara taşımak olduğunu kaydetti. Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle düşman işgaline karşı kadını erkeği, yaşlısı genci ile çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık destanı yazarak vatan toprakları ve bağımsızlığı için yaptıkları kahramanca mücadele sonucu hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, büyük acılar yaşayan başta Tuşbalılar olmak üzere Vanlı hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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