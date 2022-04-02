Çaya düşüp, kaybolan asteğmeni arama çalışmalarında 2'nci gün (2)

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Hakkari Derecik'in Samanlı köyünde, 2 gün önce arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı. Düştüğü yerden 1600 metre uzaklıkta bulunan asteğmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hakkari merkeze gönderilecek. (DHA)Mehmet ÖZKANAbdullah KAYA/ DERECİK (Hakkari), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Mehmet ÖZKAN-Abdullah KAYA

2022-04-02 16:11:45



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