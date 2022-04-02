İpekyolu’nda ‘Van Fotoğrafları’ sergisi

Van’ın İpekyolu ilçesinde kentin düşman işgalinden kurtarılışının 104. yılı münasebetiyle düzenlenen tarihi Van fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen serginin açılışını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini kesen Başkan Vekili Aydın ile beraberindekiler, Vanspor atkısı takarak takıma 1. lig yolunda destek mesajı verdiler. Belediye Başkan Vekili Aydın'a sergiyi gezerken belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Vanlı Cahide Selçuk da eşlik etti.

Sergideki tüm fotoğrafları geçmişte yaşadıklarını ya da aile büyüklerinin savaşa bizzat tanıklık ettiklerini belirten Cahide Selçuk, "Çok güzel bir etkinlik olmuş, bu fotoğraflar çok eski zamana ait. Gençlerimiz gelsinler, gezsinler. Geçmişte yaşanılan zorlukları, cefaları görsünler. Benim rahmetli anneannem anlatırdı; savaş dönemi aç kalıp ağaçların üzerine çıktıklarını ve o ağacın yapraklarını yediklerini anlatırdı. Bu vatan ne kadar zor kazanılmış. Rabbim bir daha bu memlekete savaş yaşatmasın" diye konuştu.

Sergi boyunca Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a eşlik eden Vanlı Cahide Selçuk, fotoğraflarla ilgili tek tek bilgi verdi.

Tarihi Van Fotoğrafları sergisinin 8 Nisan 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak sergileneceği belirtildi.

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