Kaymakam Savar taziyelere katıldı

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– Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçedeki taziyelere katıldı.

İlçeye bağlı Açıkyol, Balaklı ve Yalındüz mahallerinde vefat eden vatandaşların taziyelerine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileklerinde bulundu.

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