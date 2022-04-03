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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için bağlama kursuna gidiyor

İHA

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için bağlama kursuna gidiyor

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cangül Yoldaş, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için bağlama kursunu gidiyor.
İpekyolu ilçesinde ikamet eden Cangül Yoldaş (55) isimli vatandaş, çocukluğunda hep bağlama çalmak istedi. Ancak erken yaşta evlilik ve aile sorumluluğu nedeniyle bu isteğini bir türlü gerçekleştirme fırsatını yakalayamadı. Aradan geçen uzun yıllardan sonra çocuklarını büyüten ve onların farklı mesleklere yerleştiren Yoldaş, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için İpekyolu Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan bağlama kursuna yazıldı.
Hayalini gerçekleştirmek ve çok sevdiği bağlamayı çalmak için haftanın beş günü kursa geldiğini İHA muhabirine anlatan Yoldaş, “Çoktandır düşünüyordum. Sonra bir arkadaşımın sosyal medyasında gördüm. Çok mutlu oldum ve onunla irtibata geçtim. Daha sonrada gelip kaydoldum. Çok güzel bir ortamımız var. Arkadaşlar cıvıl cıvıl ve hepsi öğrenciler. Tabi ben onların yanında anneleri gibi kalıyorum yine de çok mutluyuz” dedi.

"Kursa koştur koştur geliyorum"
Çocukluğundan itibaren bağlama çalmayı çok istediğini vurgulayan Yoldaş, “Erken evlendim ve erken çocuk sahibi olunca çocuklarıma baktım. Sonra onları okuttum, onlar meslek sahibi oldular. Bende yapacak bir işim olsun diye geldim. İlk defa çocuklarımın velisi olma dışında okula bir amaç uğruna geldim. Hem eğlenmek hem bir şeyler öğrenmek hem de hayata daha güzel bakmak için geldim” ifadelerini kullandı.
Haftanın 5 günü geldiği kursta ii saatin nasıl geçtiğinin farkında bile olmadığını aktaran Yoldaş, “Bağlama çalarken o anki duygum anlatılmaz, çok mutlu oluyorum. Kendimi liseli öğrenciler gibi hissediyorum. Belki de o dönemde aklımda kaldığı için mutluyum. O saatin bitmesini istemiyorum. Ama anneyim, eşim. O yüzden evde sorumluluklarım var. Onun için koştur koştur gidiyorum ama buraya geleceğim zaman da koştur koştur geliyorum” diye konuştu.

"Keşke dememek için gitmeliler"
Sanatla tanışmanın doğuştan başladığını da sözlerine ekleyen Yoldaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir insanın sanat sevgisi küçükken olur. Ben daha ortaokul sıralarında iken şarkı söylemeyi seviyordum. Bağlama çalmak da içimde hep bir ukdeydi. Keşke çalabilsem diyordum. Sonra benim çocuklarım destek verdiler ve kendi aralarında para toplayıp bağlamamı bile onlar aldılar. O kadar ki mutlu oldular. Ben de kursa gideyim içimde kalmasın dedim. Benim gibi olanlara da tavsiyem çıkıp gelsinler ve bu tarz etkinliklere katılsınlar. Hep eve odaklanmak olmuyor. Sorunlar hiç bitmiyor. Bir bakmışsınız ki yaş gitmiş. Keşke şunu yapabilseydim, keşke bunu yapabilseydim. ‘Keşke’ dememek için bence gitmeliler.”

"Öğrenmenin yaşı yoktur"
Bağlama Kursu Hocası Sakine Zengi ise kursa 20 öğrencinin katıldığını belirterek, “Benim ortaokul, lise ve yetişkin öğrencilerim var. Öğrenmenin ve sanatın hiçbir şekilde yaşı yoktur. Cangül ablayı bu anlamda tebrik ediyorum. Bizler Cangül ablayı gördüğümüzde seviniyoruz. Bu yaşta bir öğrencimi olduğu için mutluyum” dedi.
Cangül Yoldaş’ın kursa gelmesinin diğer kursiyerleri de olumlu etkilediğinin altını çizen Zengi, “Diğer öğrenciler daha çok hevesleniyorlar. Bu yaşta bir kişi bağlama öğreniyorsa, biz neden öğrenmeyelim, diye kursa kayıt yapıyorlar. O iyi bir örnek. Kesinlikle sanatın bir yaş yoktur” şeklinde konuştu.

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