Uzmanlardan göz damlası açıklaması

Van’da Urartu Göz Merkezi'nin kurucu hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, göz damlasının orucu bozmadığını ifade etti.

Göz damlasının orucu bozup bozmadığı yönünde kendilerine soruların sorulduğunu belirten Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, “Göz damlası orucu bozmuyor. Özellikle şeker, tansiyon gibi hastalıklar, göz arkasında problemlere yol açtıkları için Ramazan ayında şeker ve tansiyonu olan hastalarımız ilgili dahiliye uzmanından görüş almaları gerekiyor. Şekerlerinin veya tansiyonlarının düzgün olacağı bir durum var ise devam etmeleri sağlıkları açısından önemlidir. Şekerdeki veya tansiyondaki ciddi dalgalanmalar göz dibine vurarak olumsuz durumlara yol açabiliyor. Biz Urartu Göz olarak Ramazan ayında 5 uzman hekimimiz ve fizik tedavi kliniği hekimimizle birlikte Ramazan ayında da hizmetimize devam ediyoruz” dedi.

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