TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 2

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü konuk ettiği Etimesgut Belediyespor’a 21 yenildi.



Stat: Atatürk

Hakemler: Şevket Teker, Güner Mumcu Taştan, Ferhat Çalar

Vanspor FK: Aydın Bağ x, Barış Gök x, Mete Yıldız x, Uğur Adem Gezer x, Barış Sağır x (İsa Nalbant dk. 82 ?), Furkan Polat x (Ogün Özçiçek dk. 69 x), Hamza Küçükköylü x, Mehmet Özdıraz x (Oktay Aydın dk. 69 x), Uğur Can x (Kubilay Akyüz dk. 46 x), Taha Gür x, Emrah Tacir x (Oktay Gürdal dk. 87 ?)

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, İsmail Güner xx, Berk Akgönül xx (Burak Çolak dk. 57 xxx), Halil Köçer xx (Maksut Taşkıran dk. 57 x), Sezer Özmen xx, Medeni Bingöl xx, Turan Yılmaz xx, Ömer Kandemir xx, Yağız Suat Bolat xx (Furkan Ünsal dk. 73 x), Erdi Zengin xx, Mehmet Sıddık İstemi xx

Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 46) (Vanspor FK), Burak Çolak (dk. 59, 80) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı kartlar: Emrah Tacir (Vanspor FK), Mehmet Sıddık İstemi, Ömer Kandemir (Etimesgut Belediyespor)

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