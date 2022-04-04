Van’da göçmen kaçakçılığına 7 tutuklama

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 8 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 28 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında 8 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, suçta kullanılan 4 araca da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-04-04 10:13:21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.