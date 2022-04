Nevruz tatili Van esnafının yüzünü güldürdü 60 bin İranlı turist Nevruz tatilini Van’da geçirdi

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini fırsat bilerek Van’a gelen yaklaşık 60 bin İranlı turist, esnafın yüzünü güldürdü.

Nevruzu fırsat bilerek Van'a gelen yaklaşık 60 bin İranlı turist, 13 günlük tatil süresince konaklama ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörde esnafın yüzünü güldürdü. Van'da alışveriş festivaline denk gelen nevruz tatili, Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafa da destek sağladı. Kentteki otelleri dolduran İranlı turistler, mağazalardan alışveriş yaparak kent merkezindeki restoran ve lokantalarda da yoğunluk oluşturdu.

İranlıların Van esnafına adeta can suyu olduğunu belirten Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, “Van ekonomik olarak kendisine bir vuku buldu. Ekonomik sürecin getirdiği sıkıntılar nevruzun etkisiyle azaldı. Shoping Fest çerçevesinde Van’da olan ekonomik döngü inşallah bundan sonraki dönemlere daha farklı sirayet eder. Van artık turizm ile bütünleşmiş bir şehir. Konaklama tesislerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz A’dan Z’ ye çok güzel bir konseptle faaliyet gösterdi. Yapılan konserler ve etkinlikler ile şehir cıvıl cıvıl oldu. İranlı misafirlerimiz, Van’ı önemsediklerini ve oldukça memnun olduklarını, bundan sonraki süreçte nevruzu beklemeden geleceklerini belirttiler. Van’da eylül ekime kadar sürekli bir canlılık var. İnşallah 12 ay boyunca sürekli hizmet eden bir turizm kenti olarak gündemde kalacağız” dedi.

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy ise Van Valiliği öncülüğünde yapılan etkinliklerin İranlı turistleri memnun ettiğini belirterek, “15 günlük süre zarfı içinde İranlı misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladık. Nevruzu birlikte geçirdik. Umarım bu, sadece 15 günlük süreyle kalmaz yılın 12 ayına yayılır” ifadelerini kullandı.

Double Tree By Hilton Van Genel Müdürü Mustafa Bülent Polater de, “Nevruz döneminde bütün oteller doluydu. Gelen misafirlerimizi iyi şekilde ağırladığımızı düşünüyorum. Tabi sadece 15 günlük değil bu yoğunluğu 12 aya yaymak, bu şehir için önemli olacaktır” diye konuştu.

The Conforium Van Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Ayla Yüregen de, yeni bir otel olmaları hasebiyle ilk nevruzu yaşadıklarını vurgulayarak, “Çok güzel ve çok verimli geçti. Bütün esnaf ve Van halkı içinde güzel geçtiğini düşünüyorum. Çok güzel aktiviteler yapıldı. İranlı misafirlerimizle konuştuğumuzda çok memnun olduklarını dile getirdiler. Umarım bu doluluğu 12 ay boyunca yaşarız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

