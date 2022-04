Van’da elektrikli araçlar için şarj ünitesi üretildi Yerli imkanlarla 3 farklı model şarj ünitesi geliştirildi

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet yürüten İranlı girişimci, yerli imkanlarla elektrikli araçlar için 3 ayrı model şarj ünitesi geliştirdi.

Van’da 2016’da 9 milyon 200 bin Euro’luk ’Van İŞGEM Büyüyor’ projesinin hayata geçirilmesinin ardından merkezde 30 modern iş yeri yapılmıştı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM’e, özellikle yabancı girişimcilerin rağbet göstermesi kentin ekonomisine katkı sunarken, üretilen yeni teknolojik cihazlar da insan hayatını kolaylaştırıyor. Yenilikçi ürün üretimi yapan İŞGEM, bu kez geleceğin gözdesi elektrikli araçların yaygınlaşması öngörüsüyle çalışmalara başladı. Bu çerçevede İranlı elektrik mühendisi Mohammad Malekmohammadı tarafından elektrikli araçlar için otopark tipi, ev tipi ve portatif taşınabilir tip olmak üzere 3 şarj ünitesi geliştirildi. Otopark tipi şarj ünitesi bir aracı 2,5 saat ila 8 saat arasında şarj ederken, ev tipi ve portatif taşınabilir ünite ise 3 ila 8 saat arasında şarj ediyor. Belgeleme çalışmalarında sona gelen firma, kısa süre sonra seri üretime geçmeyi hedefliyor.



“Yerli ve milli imkanlarla Van’da üretmeyi başardık”

İHA muhabirine konuşan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, merkez olarak son iki yıldır yenilikçi ürün üreten girişimcilere yer vermeye başladıklarını belirtti. Yenilikçi ürünler üreten firmalardan güzel sonuçlar almaya başladıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Gedik, “Şu an girişimcimiz tarafından elektrikli araçlar için şarj ünitesi üretildi. Bunu yerli ve milli imkanlarla Van’da üretmeyi başardık. Belgeleme çalışmalarımız devam ediyor. Belgeleme çalışmalarının ardından ürünümüz satışa hazır hale gelmiş olacaktır” dedi.



“11 yabancı girişimcimiz var”

İŞGEM olarak sundukları hizmetlerden dolayı yabancı girişimcilerin kendilerini tercih etiklerini dile getiren Gedik, “İŞGEM olarak özelikle yurt dışından fuarlara katılım sağlıyoruz. Bu fuarlarda yaptığımız tanıtımlar da etkin oluyor. Şu an 11 yabancı girişimcimiz var. Bu firmaların hepsinde yenilikçi ürünler çıkmaya başladı. Bu ürünler de bunlardan bir tanesidir” şeklinde konuştu.



“Testlerde çok güzel sonuçlar alındı”

Yerli ve milli araç olan TOGG’un piyasaya girmesiyle elektrikli araçlara talebin artacağına inandıklarından dolayı bu şekilde bir ürün geliştiklerine dikkat çeken Gedik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdiden bu öngörüyle çalışmalara başladık. Firmamız şu an 3 farklı modelini üretti. Hızlı, normal ve portatif taşınabilir modellerini üretti. Bir ay içerisinde ticaretleşmiş bir ürün olarak piyasaya sunulmuş olacak. Yapılan testlerde çok güzel sonuçlar alındı. Ülkenin ihtiyacı olan bir ürünü Van’dan üretmek bizlerini gururlandırmıştır.”

Yaklaşık bir yıldır Van’da teknolojik cihazlar ürettiğini dile getiren İranlı elektrik mühendisi Mohammad Malekmohammadı ise elektrikli araçlar için şarj ünitesi ürettiklerini söyledi. Otopark, ev ve portatif olmak üzere 3 farklı model panel ürettiklerini ifade eden Malekmohammadı, portatif tipi modelin araçta taşınabildiğini kaydetti.

