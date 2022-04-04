Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

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Van’ın Muradiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesinde sahibinden kaçan keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvan sahibi 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu hayvanı düştüğü yerden kurtarıp sahibine teslim etti.

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