Muradiye'de fahiş fiyat denetimi

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Van'ın Muradiye ilçesinde ihtiyaç maddelerinde stokçuluk ve fahiş fiyatlara karşı denetimler sürüyor.

Muradiye'de, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla yerel ve zincir marketlerde denetimlerine devam eden ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Denetime, Muradiye Belediyesi Zabıta ekipleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katıldı.

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