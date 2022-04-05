Başsavcı Dönmez’den Savcıya plaket

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kılıç’a plaket takdimi yapıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilen Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kılıç'a plaket takdim etti. Savcı Ahmet Kılıç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Nisan 2022 döneminde birinci sınıfa ayrıldı. Başsavcı Dönmez de HSK tarafından gönderilen plaketi cumhuriyet savcısı Kılıç a takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.