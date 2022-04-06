İpekyolu Belediyesi camilerin bakımını sürdürüyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe sınırlarında bulunan camilerin düzenli olarak temizlik ve bakımını sağlıyor.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir ekip, aralıklarla ilçe genelindeki camilerin temizliğini bakımını yapacak. Her gün farklı camilere giden ekipler; halıları, mihrabı, kürsüyü, minberi, pencereleri, kapıları ve ayakkabılıkları baştan aşağı temizleyerek camileri ibadete hazır hale getiriyor.

Sosyal belediyecilik alanında yürütülen temizlik ile genel bakım çalışmaları periyodik olarak tekrarlanacağını ifade eden yetkililer, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığıyla ibadet edebilmeleri için ilçedeki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüreceklerini söylediler.

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