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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da bahar temizlik çalışması başladı

İHA

Van’da bahar temizlik çalışması başladı

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi yürüttüğü temizlik çalışmalarını, Van Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde detaylı bir şekilde devam ettiriyor.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çevre temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İpekyolu Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük olarak yapılan cadde, sokak, meydan süpürme, evsel atık toplama ve naklinin yapılması ile geri dönüşümü mümkün olan atıkların toplanması işlerine ilave olarak, bu gün de Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortak olarak şehir merkezinde yıkama ve temizleme çalışmaları yürütüldü. Ekipler yapmış oldukları temizlik çalışmaları çerçevesinde çöp toplama, yol yıkama ve yol süpürme gibi birçok farklı alanda hizmetlerini sürdürüyor. İlçe merkezinde ve mahallelerde çalışmalar devam ederken çöp konteynerleri dışına bırakılan çevreye gelişi güzel atılan çöpler de temizlenerek, çöp toplanma alanlarına aktarılıyor. Mahallelerde ibadethaneler, muhtarlıklar, park ve bahçeler gibi vatandaşların sık bulunduğu mevkilerde, temizlik ve bakım çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüren ekipler süpürme, yıkama, mıntıka temizliği ve genel temizlik yaparak ortak kullanım alanalarını halkın kullanımına sunuyor."

“En güzel temizlik kirletmemektir”
Temizlik çalışmaları ile ilgili bir açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Son günlerde hava şartlarının iyileşmesinden sonra kar ve buz kütlelerinin erimesi ile şehir merkezinde toz ve çamurlaşma görüntüsüyle karşı karşıyayız. Ekip arkadaşlarımız bu çerçevede görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getirmeye gayret gösteriyorlar. Özellikle hemşerilerimizden de rica ediyoruz. Her birey kendi evinden nasıl sorumluysa kendi yaşadığı çevreyi de o şekilde koruyarak daha duyarlı davranmalıdır. Daha sağlıklı ve temiz bir İpekyolu için hep birlikte el ele vermeliyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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