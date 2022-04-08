Erciş aşevinden Ramazan’da ihtiyaç sahibi ailelere 3 çeşit yemek

Van’ın Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aşevi, Ramazan’da günlük 800 aileye 3 çeşit yemek çıkarıyor.

Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde hizmet veren aşevi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin yemek ihtiyacını karşılıyor. Ramazan ayında kapasitesini 3 kat artıran aşevi, günlük 4 bin kişilik yemek çıkarmaya başladı. Hijyenik ortamlarda çıkarılan yemekler Kaymakamlık tarafından tespit edilen ailelere Ramazan ayı boyunca günlük 800 aileye 3 çeşit toplamda 4 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmaktadır. Hazırlanan yemekler aş evinin araçlarıyla ailelere teslim edilmektedir. Yapılan hizmetten memnun kalan vatandaşlar hem devlete hem de çalışanlara dua ediyorlar.

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