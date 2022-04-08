Başkale'de vatandaşlara Ramazan yardımı

Van'ın Başkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara, içerisinde gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu 3 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımına başladı.

Başkale Belediyesi ve Başkale Kaymakamlığı Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara, içerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu 3 bin Ramazan kolisinin dağıtımına başladı. Belediye ekipleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli hazırlanan bin adetini hayırseverlerin gönderdiği 3 bin adet içerisinde temel gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu Ramazan kolilerini daha önceden belirledikleri ailelere ulaştırıyor. Ramazan için vatandaşlara gıda kolisinin yanı sıra Kaymakamlık SYDV başkanlığınca vatandaşların başvuruları sonucu ihtiyaç sahibi ailelere temel ihtiyaçlarını gidermesi için nakdi yardımlar da yapılıyor.

Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler için ekiplerimizce hazırlanan gıda kolileri kendilerine ulaştırılıyor. Belediye ve SYDV'ye yapılan başvurular neticesinde ihtiyaç sahibi aileler için 2 bin adet koli hazırladık. Hayırseverler vatandaşlarımızda bizim ihtiyaç sahiplerine teslim etmemiz için bin adet koli gönderildi. Toplamda 3 bin adet koliyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Gıda kolilerinin yan sıra Ramazan ayı için vatandaşlarımızın başvuruları neticesinde nakdi yardımlar da yapıyoruz "dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.