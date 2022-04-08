Van’da bulunan yaralı Balaban tedavi altına alındı

Van’da yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekle karşı karşıya olan Balaban kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine bir vatandaşın evinin bahçesine düşen balaban kuşuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki ilgililere teslim ettiler.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Balıkçıllar familyasından olan ve iri ve yaralı bir halde bulunan balaban kuşu önemli ve nesli tükenmekte olan bir kuş türüdür. Genellikle sulak ve sazlık alan içerisinde yaşamaktadırlar. Uçarken ya da açık alanlar içerisinde fazla görülmezler. Ülkemizde ve tüm Avrupa’da üreme kayıtları içinde azalma görülmektedir. Bu yüzden tedavisi titizlikle yürütülen balaban kuşumuzun çarpma kaynaklı olduğunu düşündüğümüz kanadında yaralanmaların meydana geldiğini gördük. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Bir süre daha misafirimiz olarak ağırladıktan sonra Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze teslim etmeyi buradan da doğal yaşam alanına bırakılmasını planlıyoruz” dedi.

Vatandaşlar da yaralı Balaban kuşunu bahçelerinden aldıkları için İpekyolu Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

İpekyolu Belediyesi 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde ilçe sınırlarındaki hayvanların tedavi, aşı, küpeleme, kısırlaştırma ve besleme çalışmalarını titizlikle yürüterek ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecek.

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