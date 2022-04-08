Anaokulu öğrencileri polisin misafiri oldu

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Van'da '10 Nisan Polis Haftası'nda anaokulu öğrencileri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde misafir edildi.

10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle; İpekyolu ilçesi İskele Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin haftasını kutladılar. Ayrıca ziyaret esnasında öğrencilere meslek tanıtımı yapılarak temel trafik eğitimi verildi.

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