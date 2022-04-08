Van’da hat sanatı sergisi

Van’da İpekyolu Gençlik Merkezi tarafından hat sanatı sergisi düzenlendi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten İpekyolu Gençlik Merkezi, Ramazan ayı nedeniyle hat sanatı sergisi düzenledi. Atatürk Sanat Galerisinde 14 Nisan tarihine kadar açık olan sergide 37 hat sanatı eseri yer alıyor. Sergiyle ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek, serginin 3 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade ederek, “Gençlerimiz, Ramazan ayının ruhuna uygun bir sergi çalışması yaptılar. Bin bir emekle, ilmek ilmek dokunan bir çalışma. Hobi amaçlı yapılan bu çalışma; sosyal hayatta, yalnız kalındığında nitelikli vakit geçirme noktasında güzel bir beceri çalışması. 14 Nisan tarihine kadar açık olan sergimize tüm Van halkını bekliyoruz” dedi.

Atölyeye gelen gençlerin keyif aldığını belirten Erçek, “Özellikle kızlarımız çok ilgi duyuyorlar bu çalışmaya. Umut ediyorum ki bu çalışmaları daha profesyonel bir düzeye ulaştırırlar. Bizim beceri ve yetenek havuzlarımız var. Bu beceri ve yetenek havuzlarında orta ve ileri düzeyi eğitimler alarak ilerde bu alanda eğitmen olabiliyorlar ve kendileri kurs verebiliyorlar. Ben emeklerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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