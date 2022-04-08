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Vali Bilmez: Nevruz tatili süresince Van'a 50 bin İranlı turist geldi

DHA

Vali Bilmez: Nevruz tatili süresince Van'a 50 bin İranlı turist geldi


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında, 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen 6'ıncı Shopping Fest değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, nevruz tatili süresince Van'a 50 bin İranlı turistin geldiğini söyledi.
Van Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla  bu yıl 6'ncısı düzenlenen Van Shopping Fest'in (alışveriş festivali) değerlendirme toplantısı yapıldı.  15-29 Mart 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen festival; Van Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği katkı sundu.  Bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına Vali Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Emre, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel,Van Ticaret Odası Başkanı Necdet Takva, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, kurum amirleri ve diğer paydaşlar katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, gelen İranlı turistlerin kentin ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirterek,"2 yılın ardından bu yıl tekrar düzenledik. Bugün paydaşlarımızla festivalin eksi ve artı taraflarını, önümüzdeki yılki festivalin nasıl olması gerektiğinin detaylarını kendi aramızda tartışacağız. Bu yılın çıktılarını hep birlikte değerlendireceğiz. Bütün vatandaşımız ve esnafımız bu festivale sahip çıktı. Ancak kat etmemiz gereken yol olduğunun da farkındayız. Festival süresince esnafımızın kısmen de olsa umutlarının yeşerdiğine de şahit olduk. Gelen misafirlerimizin festival boyunca devam eden etkinliklerden keyif aldıklarını ve Vanlıların da festivale etkin bir şekilde katıldıklarına da şahit olduk" dedi.
50 BİN TURİST GELDİ
Etkinlikler kapsamında soğuk havada bile düzenlenen konserlere büyük ilgi olduğunu ifade eden Vali Bilmez," Bu duruma sanatçıları bile şaşırmıştı. Nur Tatar Spor Salonunda düzenlenen diğer konserlere de ilgi vardı. Van TSO öncülüğünde bir turnuva düzenlendi. Bu turnuvaya da ciddi bir ilgi oldu. Van'ın kurtuluşu da bu etkinliklere dahil oldu. Bu etkinliklere de müthiş bir ilgi oldu. Van Gölü kışındaki Türk Yıldızları gösterisini 10 bine yakın kişi izledi. Bundan sonraki festivalleri 2 gün daha uzatarak 2 Nisan Van'ın kurtuluşunu da içene alacağız. Nevruz süresince de 50 bine yakın İranlı turist Kapıköy Gümrük Kapısından Van'a giriş yaptı. Esendere Sınır Kapsından da İranlı turistler geldi. Ancak bunun sayısını bilmiyoruz. Buradan da ciddi bir kitlenin geldiğini biliyoruz. Bu sene hava çok soğuk geçti. Son yılların en soğuk nevruz sezonu bu oldu. Ancak buna rağmen caddelerimiz cıvıl cıvıldı."diye konuştu.
Toplantı, paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-04-08 22:35:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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