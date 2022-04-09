Van'da, 3 ayda 87 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince son 3 ayda göçmen kaçakçılığına yönelik hava destekli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 355 organizatörden 87'si tutuklanırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 191 araca da el koyuldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 1 Ocak-31 Mart 2022'de göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla hem havadan hem de karadan birçok operasyon düzenlendi. İnsansız hava araçları (İHA) destekli operasyonlarda; göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 355 organizatör yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı. Organizatörlerin 87´si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen 191 araca da el koyuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-04-09 09:51:14



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