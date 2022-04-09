Van Büyükşehir’den gece boyu temizlik mesaisi

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent genelinde başlatılan temizlik seferberliği gece boyu devam etti.

Daha yaşanabilir bir kent ve temiz bir çevre için çalışan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İpekyolu ilçe belediyesi ekipleri kent genelindeki 25 ana arter ve 65 ara arterde gece boyu temizlik ve yıkama çalışması yaptı. Yağışlı geçen kış mevsimi sonrası cadde ve sokaklarda oluşan toz ve çamur nedeniyle temizlik seferberliği başlatıldı. Bu çerçevede merkez ilçelerde koordinasyon halinde yapılan çalışmalarla gündüz saatlerinde cadde, sokaklarda ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dip bucak mıntıka temizliği yapılırken, gece saatlerinde ise 10’larca araç ve personel tazyikli suyla yıkama çalışması yapıyor. Bahar temizliği çerçevesinde gece boyu devam eden çalışmalarla Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş, Fevzi Çakmak, Hacıbekir, Erek Dağı, Zübeyde Hanım ve Sıhke caddeleri tazyikli suyla yıkanırken, diğer cadde ve sokaklarda ise çalışmalar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde mesai gözetmeksizin yapılan çalışmalar vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

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