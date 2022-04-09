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Özalp'ta Nisan karı

İHA

Van'ın Özalp ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp'ta Nisan karı

Van’ın Özalp ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerin başlayan yağmur yeri kara bıraktı. Aralık devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı ilçede, yağan kar öğle saatleri erimeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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