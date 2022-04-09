Özalp'ta Nisan karı

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Van’ın Özalp ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerin başlayan yağmur yeri kara bıraktı. Aralık devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede güne beyaz örtüyle uyanan vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı ilçede, yağan kar öğle saatleri erimeye başladı.

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