Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

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Hakan SARI ÖZALP (Van), (DHA)VAN kent merkezinde yağmur, Özalp ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etki oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur yağarken, Özalp ve Saray ilçelerinin kırsal mahallelerinde ise yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kırsaldaki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, hafta başından itibaren hava sıcaklığının mevsim normalerinde süreceğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2022-04-09 15:45:52



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