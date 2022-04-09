Sokak köpeklerinin genç kıza saldırdığı anlar kamerada



VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan genç kız, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı anlarına ait görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptığı belirtildi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında yaşanan köpek saldırı olayının yaklaşık 1 hafta önce meydana geldiği belirtildi. Güvenlik kameralarına yansıyan ve bugün bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülerde, genç kız bir anda 7 köpeğin saldırısına uğruyor. Elindeki çantayla kendisini korumaya çalışan kız, saldırıdan kurtulmak için koşarken de kamera açısından çıkıyor. Bazı görgü tanıkları öğrencinin çevrede devriye gezen güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldığını anlatırken, yaşanan saldırı görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüs alanında çalışma yaptıkları ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN, (DHA)

2022-04-09 18:12:16



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