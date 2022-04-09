TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Somaspor FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. hafta maçında Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü evinde konuk ettiği Somaspor Futbol Kulübü’nü Mehmet Özdıraz’ın 5’nci dakikada attığı golle 10 yendi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Sinan Özcan xx, Hasan Erdoğan xx, Giray Kara xx
Van Spor FK: Onur Tekin xx, Barış Gök xx, Uğur Adem Gezer xx (Mete Yıldız x dk. 77), Miraç Acer xx, Taha Gür xx, Barış Sağır xx, Ogün Özçiçek xx, Furkan Polat xx (Fatih Somuncu ? dk. 90+1) , Mehmet Özdıraz xxx, Emrah Tacir xx (Oktay Gürdal x dk. 67), Hamza Küçükköylü xx (İsa Nalbant x dk. 80)
Teknik direktör: Erhan Altın
Somaspor FK: Muharrem Tunay Meral x, Eray Korkmaz x (Osman Hanoğlu x dk. 72), Oğuzhan Yıldırım x, Atamer Bilgin x (Mücahit Aslan x dk. 71), Özcan Aydın x, Onur Ulaş x, Yılmaz Ceylan x, Mustafa Şengü xl, Celal Emir Dede x (Orkun Ahmet Dedeoğlu x dk. 84), Ali Akkuş x (Eray Pazar x dk. 58), Yasin Yıldız x (Emirhan Uzun x dk. 85)
Teknik direktör: Burhanettin Basatemür
Gol: Mehmet Özdıraz (dk.5) (Van Spor FK)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Taha Gür (Van Spor FK), Eray Korkmaz, Ali Akkuş (Somaspor FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.