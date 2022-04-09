Van'da geleneksel ‘Ümmet İftarı’ düzenlendi Van’da simit, hurma, zeytin ve suyla iftar açtılar

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) tarafından düzenlenen 'Ümmet İftarı’na katılan vatandaşlar simit, hurma, zeytin ve suyla iftar açtı.

Kentte 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla geleneksel hale getirilen ‘Ümmet İftarı’ programı düzenlendi. Hazreti Ömer Camisi’nde düzenlenen programda İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanların sıkıntılarına dikkat çekildi.



“Abartılı sofralardan uzak durma günüdür”

Konuya ilişkin konuşan Van SDİ İcra Kurulu 2022 Yılı Dönem Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, İslam alemindeki tüm ayrılıklara inat, ümmet iftarıyla aralarındaki muhabbeti kuvvetlendirmek adına önemsediklerini belirtti. Her yıl Ramazan ayının ilk haftasında ümmetle birlikte iftarı simit, hurma, zeytin ve suyla açtıklarını ifade eden Dönem Başkanı Ekin, “Allah'ın verdiği nimetlere şükrediyor, yeryüzünde bulunan bütün ihtiyaç sahiplerinin de nimetlenmesi için ellerimizi açıp Yüce Rabbimize dualar ediyoruz. Burası ümmet iftarı ve sofrasıdır. Bu akşam Ramazan’da bir kereliğine de olsa simit, hurma, zeytin ve su ile iftar yapmak için buradayız. Bugün aç ve yoksulların hâlini anlamak için abartılı sofralardan uzak durma günüdür. Belki bugün diğer günlerdeki gibi midelerimiz dolmayacak ama bu sofra, gönül sofrasıdır. Bugün hep beraber gönlümüzü doyuracağız inşallah” dedi.

Açılan iftarın ardından ‘Ümmet İftarı’ programı okunan dualarla son buldu.

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