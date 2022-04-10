Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan ve yılın sadece 3 ayı akan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle beraber yeniden akmaya başladı. 40 metre yükseklikten akmaya başlayan şelale ziyaretçilerini bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.