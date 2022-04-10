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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da Fidanlık Gençlik Merkezi protokolü imzalandı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında İpekyolu ilçesinde iki bloktan oluşan yapı ve açık spor tesislerinin Fidanlık Gençlik Merkezi olarak hizmet vermesi amacıyla protokol imzalandı.

Van’da Fidanlık Gençlik Merkezi protokolü imzalandı

Van Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında İpekyolu ilçesinde iki bloktan oluşan yapı ve açık spor tesislerinin Fidanlık Gençlik Merkezi olarak hizmet vermesi amacıyla protokol imzalandı.
Eminpaşa Mahallesi'ndeki Fidanlık Parkı'nda yer alan ve 2 bloktan oluşan yapı ile açık spor tesislerinin ‘Fidanlık Gençlik Merkezi’ olarak hizmet vermesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devri için Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç arasında protokol imzalandı. Kurulan merkezle gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile birlikte atölye ve kulüp çalışmaları, el sanatları kursları, tırmanış sporu, kort tenisi, basketbol, voleybol gibi onlarca branşta beceri kazanabilmeleri amacıyla gönüllülük çalışmaları, tarihi ve kültürel geziler ve kampların düzenlenmesi amaçlanıyor.
İmza töreni sonrası açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van’da gençliğe yönelik birçok güzel projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, bu hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi. İnanç, “Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki önemli bina ve açık spor tesislerinin gerekli tüm tefrişatının tarafımızca yapılarak, birçok sportif faaliyetlerin yer alacağı Fidanlık Gençlik Merkezimizi en kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Van Büyükşehir Belediyemiz gençlerimizin iyi yetişmesi adına önemli projeler üretiyor. Eminpaşa Mahallemizde yaşayan gençlerimize hizmeti götürme açısından yatırımlarımızı Fidanlık Gençlik Merkezi ile süslendireceğiz. İlimiz gençliği adına yapmış olduğumuz her proje ve faaliyetin hayata geçmesinde bizlere her konuda büyük destek veren ve bugün de bu tesislerin kurumumuza tahsisini sağlayan Sayın Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, yine bu süreçte gençlerimiz adına her projemize koşulsuz desteğini esirgemeyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Mehmet Fatih Çelikel’e ve emeği geçen herkese şahsım, kurumum ve Van gençliği adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ise, Van’da hizmet adına herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yaparak, “Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyesi olarak bütün kamu kurum ve kuruluşları ile bugüne kadar birçok ortak projeye imza atıyoruz. Bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol de bunun bir yansımasıdır. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimiz için spor, eğitim, sağlık, kültür ve sosyal alanda önemli projeler hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin sosyal, kültürel, sportif alandaki gelişim ve eğitimlerine yönelik olan projelerimizi çok önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de gençlerimiz için hiç durmadan ve gençlerimizden aldığımız enerji ile hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Van gençliği için birçok güzel projeyi hayata geçiren ve birçok projenin de ilimize kazandıran başta Gençlik ve Spor Bakanımıza ve tüm ekibine ayrıca bu hizmetlerin yürütülmesinde büyük büyük emeği olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç’a ve ekibine teşekkür ediyor, imzalamış olduğumuz bu protokolümüzün ilimize ve Van gençliğine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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