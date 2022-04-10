Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu

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VAN,(DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ihbarıyla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZ

2022-04-10 15:25:09



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