Van’da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Nisan 2022 günü uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Başkale ilçesi kırsalında yapılan operasyon sonucunda dere yatağına gizlenmiş vaziyette 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilmiş olup, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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