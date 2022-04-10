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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da derbi coşkusu

İHA

Van’da derbi coşkusu

Spor Toto Süper Lig'de oynanan derbi müsabakasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 20'lık skorla mağlup etmesi Van’da coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 20 mağlup etmesinin ardından Van'da bulunan sarılacivertli taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerine çıkan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray’a karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Kimi taraftarların da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulunduğu kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.
Maçın ardından konuşan Fenerbahçeli taraftar, “Bu maç bizim için çok önemliydi. Van Genç Fenerbahçeliler ailesi olarak Vanımızı, güzel memleketimizi Kadıköy’e çevirdik. Bu anlamda tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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