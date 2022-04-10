Van’da derbi coşkusu

Spor Toto Süper Lig'de oynanan derbi müsabakasında Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 20'lık skorla mağlup etmesi Van’da coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı Miha Zajc ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 20 mağlup etmesinin ardından Van'da bulunan sarılacivertli taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddelerine çıkan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray’a karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Kimi taraftarların da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulunduğu kutlamalar, olaysız bir şekilde sona erdi.
Maçın ardından konuşan Fenerbahçeli taraftar, “Bu maç bizim için çok önemliydi. Van Genç Fenerbahçeliler ailesi olarak Vanımızı, güzel memleketimizi Kadıköy’e çevirdik. Bu anlamda tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.