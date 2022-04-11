Van'da FETÖ ve PKK/KCK operasyonu: 27 gözaltı

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, polisin FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere 4-10 Nisan Kasım'da baskınlar yaparak, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı tarihlerde PKK/KCK'ya yönelik ise haklarında arama kararı olanlara operasyon düzenlendi. Bu operasyonda da 24 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-04-11 09:04:52



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