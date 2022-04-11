Van’da terör operasyonu: 27 gözaltı

Van’da PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 27 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “410 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde ise 24 şahıs olmak üzere toplam 27 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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