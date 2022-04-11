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Tek katlı evde balık istifi 35 kaçak göçmen yakalandı 

DHA

Tek katlı evde balık istifi 35 kaçak göçmen yakalandı 


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, tek katlı ve arka tarafına ek kapı girişi olan evde, balık istifi 35 Afgan kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'ndeki tek katlı evde kaçak göçmenler olduğu ihbarı aldı. Özel Harekat ve Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, 1+1 evde balık istifi kalan Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Aç ve susuz kaldıkları belirtilen göçmenler, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Kaçak göçmenler için evin arka tarafına gizli ek kapı girişi yapıldığı da öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2022-04-11 13:38:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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