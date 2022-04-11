Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Van’ın Özalp ilçesinde havaların ısınmasıyla baharın müjdesi çiğdemler çiçek açtı.

İlkbahar mevsiminin müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem çiçekleri, toprak üstünde boy göstermeye başladı. Anadolu’da bolluk ve bereket açısından büyük bir öneme sahip çiğdem çiçekleri, minicik boylarına rağmen eşsiz güzellikteki renkleriyle doğayı süslüyor. Çiğdem çiçeklerinin baharı müjdelediğini söyleyen Doğa Gezgini Ergin Yıldırımçakar, “Çiğdem çiçekler mart ve nisan mevsiminde açar. İlçemiz Özalp’te mart ayı sonlarında açmaya başlayan çiğdem çiçekler bu yıl karın fazla olması nedeniyle yeni filizlenmeye başladı. Nisan ayında yağan son karın erimesi ile çiğdemler; sarı, mor ve beyaz görüntüsüyle insana huzur veriyor” dedi.

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