4 kişinin öldüğü kazada, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dün 4 kişinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücü ile başka araçla öncülük yapan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Tedaviye alınan 23 yaralıdan 14'ü ise taburcu edildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Adilcevaz'a 15 kilometre uzaklıktaki Bahçedere köyü yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan Uğur Tanşuli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kaçak göçmen hayatını kaybederken, sürücü dahil, 23 kişi de yaralandı. Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 14'u taburcu edildi. Bu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Tedavisi sonrası gözaltına alınan minibüs sürücü Uğur Tanşuli ile başka araçla öncülük yaptıkları belirlenen 2 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Özcan ÇİRİŞ

2022-04-12 12:02:04



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